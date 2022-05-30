Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Красавица Умка

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хорошего хозяина для шикарной, крупной собаки. Красавицу, которую вы видите на фото, зовут Умка. Наша Умка очень умная и послушная, хорошая охранница. Животное здорово, привито и уже стерилизовано (гулять и рожать щенков не будет). Новому хозяину Умку привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Спокойная девочка

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию щенка. Это девочка трех с половиной месяцев. По характеру спокойная, но может и подать голос, если в дом придут непрошенные гости. Щенок здоровый. От блох и глистов собачку обработали. Щенок привит от инфекционных заболеваний. В семь месяцев его нужно будет стерилизовать. Эту операцию гарантирует сделать фонд. На новое место жительства щенка привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Белочка – собака-компаньон

А это чудесное кудрявое создание с шикарным хвостом и пушистыми "штанишками" зовут Белочка. Наша Белка обожает находиться рядом с людьми. Она настоящая собака-компаньон. Белка любит детей, кошек и собак, но при этом отлично охраняет свою территорию. Она – маленький звоночек. А еще Белочка любит купаться в бане. Животное здоровое, привитое, от внутренних и внешних паразитов обработанное, стерилизованное. Захотите познакомиться с ней ближе, звоните: 0(556)839-832.

А это Тома

В добрые руки мы отдадим собаку по кличке Тома. Это очень умное и преданное существо. Можно взять ее в дом, где есть дети. Собака будет любить их и охранять. Жить Тома может на крыльце дома. Она хорошая охранница. Здоровая. Привитая. Стерилизованная. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Умница и красавица

Фонд помощи животным и vb.kg ищут добрые руки для щенка алабая. Это девочка шести месяцев. Здоровая. Привитая от инфекционных заболеваний. Стерилизованная. Собака очень умная, хорошая охранница. К сожалению, из-за травмы подопечная фонда хромает на переднюю лапу, но при этом бегает и играет, как все щенки. Новому хозяину собаку привезут по указанному адресу: 0(709)784-537.

Три чудесных пушистика

В хорошие руки отдают котят. Перед вами три чудесные девочки. Маленькие красавицы уже кушают сами. Котята здоровые, от блох и от глистов обработанные, к лоточку приученные. В возрасте шести месяцев их нужно будет стерилизовать. Эту операцию возьмут на себя люди, которые сейчас заботятся о котятах. Звоните: 0(551)877-759, 0(772)555-032.

Совсем не крошечная Кроха

И последняя на сегодняшний день кандидантка на усновление. "Добрые руки" ищут дом для щенка алабая. Это девочка шести месяцев по кличке Кроха. Конечно же, она совсем уже не кроха. Собака довольно крупная и продолжит расти. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний, стерилизованное. К сожалению, из-за детской травмы хромает на переднюю лапку, но это не мешает ей бегать и играть. Собака очень умная, к тому же хорошая охранница. На новое место Кроху привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.