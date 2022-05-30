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Цены на нефть снова растут

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- Алина Мамаева
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Цены на нефть выросли в преддверии заседания Европейского Союза (ЕС) по санкциям против России, передает Reuters.

Фьючерсный контракт на нефть марки Brent на июль, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 0,3 процентов, до 119,8 долларов за баррель, после роста до 120,5 долларов в начале сессии. Более активный августовский контракт Brent вырос на 0,6 процентов, до 116,23 долларов за баррель.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 0,7 процентов, до 115,85 долларов за баррель, продолжив уверенный рост на прошлой неделе.

Ожидается, что страны ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России.


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URL: https://www.vb.kg/418654
Теги:
нефть, цены, мировые новости
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