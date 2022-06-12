Новый владыка провел службу в престольный праздник храма в Караколе

В День Святой Троицы в Троицком соборе города Каракол, праздничное богослужение провел новый владыка- епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий и хор Сретенского монастыря.

Престольный праздник храма в этом году совпал с Днем России. Помимо этого, в год когда Каракол - признан культурной столицей стран СНГ - городу сделали особый подарок: вечером на площади, в рамках проекта министерства культуры России и Россотрудничества "На языке музыки", состоится концерт уникального мужского хора Сретенского монастыря, вместе с солистами ансамбля "Россия" и трио "Реликт" на концерте, посвященном Дню России

Событие для культурной жизни православных Кыргызстана редкое.

"Для верующих людей побывать на службе, которую ведет сам владыка, да еще в престольный праздник храма, и услышать уникальное звучание многолосья мужского хора Сретинского монастыря, - просто чувствовали мурашки по коже. Ходили на службу всей семьей. Сейчас времена сложные, многие ищут слова поддержки, и хорошо, что новый владыка сразу приступил к службе. Мы молились о мире для Кыргызстана, России, во всем мире, о наших соотечественниках во всех странах мира. И такая торжественность ложиться на душу, радостно просто", - поделилась своими впечатлениями прихожанка Анастасия.

Напомним, что сам храм - уникальный памятник архитектуры, а в преломлении "Каракол - культурная столица СНГ -2022", об истории создания храма нам рассказала группа активистов города Каракол, которые ратуют за сохранение исторического культурного облика иссыккульской столицы, в том числе сохранения Свято-Троицкого монастыря.

Город Каракол был основан в 1869 году бароном Каульбарсом. В том же году из Аксуйского укрепления была перевезена временная войлочная церковь. В 1870 году войлочные стены заменены деревянными. В 1876 году взамен этой церкви построили новый храм из сырцового кирпича, освящённый архиепископом Софонием в честь Святой Троицы. В 1889 году храм был полностью разрушен вследствие Чиликского землетрясения. Современная деревянная церковь построена на месте старого семьёй купцов Масликовых по индивидуальному проекту верненских инженеров. Освящена иерейским чином 12 ноября 1895 года.

В годы советской власти храм был закрыт и разграблен. Здание передали детской спортивной школе. Были разобраны четыре шатра, колокольня и два боковых крыльца, убраны кресты. В 1944 году церковь вернули православной общине согласно положению "О порядке открытия церквей". Началось постепенное восстановление храма, но в 1961 году его закрыли и вновь передали детской спортивной школе. Взамен верующим было предоставлено складское помещение неработающего хлебного завода за чертой города.

Спортивная школа размещалась в здании до 1982 года, после чего оно пустовало. В 1986 году начинается восстановление первоначального облика под руководством Ковтуна. В 1989 году принято решение об открытии в здании краеведческого музея, но оно не было реализовано из-за политической обстановки.

В 1992 году православная община смогла вернуть себе храм, который к тому времени уже был ветхим и полусгнившим. Усилиями прихожан восстановление было закончено в 1995 году. Тогда же храм возвращён в собственность церкви.

Говоря об архитектуре храма, следует отметить, что к концу XIX века деревянные храмы в российских городах уже не возводились, но поскольку почти все кирпичные храмы Семиречья к 1889 году оказались разрушенными землетрясениями, было решено строить сейсмоустойчивые деревянные храмы. В Туркестане начался новый расцвет деревянного храмового зодчества. Планы этих церквей создавались на основе крестово-купольной модели, но имели модификации, в основном вызванные невозможностью придать дереву округлую форму и плавные очертания.

Храм трехнефный с прямоугольной апсидой. Длина храма составляет 35,5 метров, ширина - 18 метров, высота стен - 5,1 метра, высота нефов - 4,2 метра. Первоначально предполагалось построить храм в виде равноконечного креста, но позднее он приобрёл прямоугольно-ломанную конфигурацию. При строительстве был использован старый квадратный в плане кирпичный цоколь. Цоколь опирается на гранитные блоки и булыжный фундамент. Храм увенчан пятью главами. Крыльцо выложено из гранитных блоков, залитых цементным раствором. С западной стороны надстроена колокольня. " пояснили активисты.

Учитывая уникальность строения храма, историю города, активисты Каракола мечтают провести в Караколе - культурной столице СНГ, фестиваль реставраторов, тем самым обратить внимание на необходимость реставрации и жилого фонда - памятников архитектуры, которые разрушаются от времени, от того что их приобретают в частное пользование и перепланируют без соблюдения особых требований охранных грамот.

Престольный (храмовый) праздник - праздник в память святого или события, которому посвящён сельский храм или его приделы. У русских старообрядцев престольными праздниками считались важнейшие даты христианского календаря или дни памяти святых, в которые освящались молельные дома.

Престольный праздник наряду с Пасхой считался одним из главных годовых праздников и отмечался во всех деревнях прихода. Если праздник отмечался несколькими деревнями, - то организовывался он обычно по очереди каждой деревней. На селе в складчину варилось пиво и готовился общий стол. В этот день любому гостю были рады - старались накормить и напоить от души. Обычно родственники и друзья ходили друг к другу в гости. К престольным праздникам часто приурочивались ярмарки.