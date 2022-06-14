ГУВД Чуйской области: Факт ала качуу в Кеминском районе не подтвердился

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает о том, что факт ала качуу в Кеминском районе не подтвержден.

Уточняется, что 11 июня 2022 года в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные лица предположительно совершают ала качуу.

По полученной информации незамедлительно был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Чуйской области. В последующем указанная автомашина сотрудниками ОБДД Чуйской области была задержана в районе города Токмок, все пассажиры были доставлены в ОВД Кеминского района.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе до следственных мероприятий указанные лица пояснили, что 10 июня 2022 года примерно 21:00 они выехали из города Бишкек на встречу с друзьями в одно из кафе города Токмока, где после полуночия планировали ехать дальше. По дороге у них произошла ссора из-за чего девушка, обидевшись, хотела уехать на попутной автомашине. Однако после молодые люди помирились и вместе уехали в сторону города Бишкека.

При этом сообщаем, что указанная девушка отказалась обращаться с заявлением органы внутренних дел по указанному факту и просила

прекратить разбирательство по данному факту, так как как ала качуу не было.