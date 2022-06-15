В Кыргызстане хотят предоставлять гарантии тем, кто легализует свой капитал

В Кыргызстане намерены узаконить гарантии для граждан, которые решат легализовать имущество или капитал. Соответствующие комитеты уже были одобрены на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Инициатором законопроектов "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере добровольного декларирования и амнистии активов физических лиц" выступает кабинет министров.

Заместитель министра экономики и коммерции КР Искендер Асылкулов сообщил, что в Кыргызстане было проведено 3 легализационных кампании - в 2008, 2009 и 2013-2014 годах. Отмечено, что в 2013-2014 годах было подано 9 840 деклараций, однако имело место возбуждения уголовных дел в отношении отдельных лиц, участвовавших в декларационной кампании. В настоящее время проходит 4 легализационная кампания, но, из-за отсутствия полноценных государственных гарантий в части защиты от уголовного преследования нет должного эффекта.

Новый закон предлагает дать такие гарантии, внеся соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы КР и в Закон "О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами".

Ожидается, что успешная амнистия капиталов увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику Кыргызской Республики и сократит долю теневой экономики.

Принять участие в кампании по легализации активов не смогут граждане, в отношении которых уже ведутся судебные разбирательства.