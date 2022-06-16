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Сегодня в Бишкеке и Чуйской области прошел мониторинг цен на мясо

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- Асия Канаева
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Сегодня в связи с прозвучавшим в СМИ заявлением об удорожании мяса на рынках и магазинах территориальными подразделениями Службы антимонопольного регулирования при МЭК КР был проведен мониторинг цен на рынках Бишкека и Токмока. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ходе мониторинга установлено, что недостатка продукции нет, ажиотажа среди потребителей не наблюдается.

Стоимость мяса на крупных рынках Бишкека составляет:

  1. говядина – 470-520 сомов за килограмм;
  2. баранина – 480-550 сомов за килограмм.

Стоимость мяса на рынке Токмока составляет:

  1. говядина – 440-470 сомов за килограмм;
  2. баранина – 470-520 сомов за килограмм.

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары Постановлением кабинета министров "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики" от 17 марта 2022 года № 140 сроком на шесть месяцев установлен запрет на вывоз (экспорт) из страны мяса крупного рогатого скота (замороженное, свежее или охлажденное).

Служба продолжит работу по изучению рынка мяса в целях недопущения необоснованного повышения цен. Председателем службы антимонопольного регулирования при МЭККР Кенешбаем Тайлаковым дано поручение территориальным подразделениям антимонопольного органа совместно с органами местной власти провести соответствующую работу по недопущению необоснованного роста цен.


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URL: https://www.vb.kg/419395
Теги:
Госантимонополия, Бишкек, цены на продукты питания, Токмок
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