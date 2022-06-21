В КР увеличат размеры кредитов для микро-, малого и среднего бизнеса

При реализации второй фазы программы кредитования "Экстренная помощь для микро -, малого и среднего бизнеса" планируется увеличить размеры выдаваемых займов. Об этом на круглом столе в Бишкеке рассказал заместитель министра финансов Руслан Тактиков.

"Мы хотим увеличить размеры кредитов до одного миллиона для микробизнеса и до трех миллионов для малого и среднего бизнеса", - пояснил замминистра.

Программа реализуется при поддержке Всемирного банка. Во время первой фазы будет выдано кредитов на 72 миллиона долларов. Предусмотрены кредиты в размере до 250 тысяч для бизнеса с оборотом менее 8 миллионов сомов и один миллион сомов для бизнеса с оборотом в 30 миллионов сомов.