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В КР увеличат размеры кредитов для микро-, малого и среднего бизнеса

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- Александра Василькова
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При реализации второй фазы программы кредитования "Экстренная помощь для микро -, малого и среднего бизнеса" планируется увеличить размеры выдаваемых займов. Об этом на круглом столе в Бишкеке рассказал заместитель министра финансов Руслан Тактиков.

"Мы хотим увеличить размеры кредитов до одного миллиона для микробизнеса и до трех миллионов для малого и среднего бизнеса", - пояснил замминистра.

Программа реализуется при поддержке Всемирного банка. Во время первой фазы будет выдано кредитов на 72 миллиона долларов. Предусмотрены кредиты в размере до 250 тысяч для бизнеса с оборотом менее 8 миллионов сомов и один миллион сомов для бизнеса с оборотом в 30 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/419559
Теги:
бизнес, кредит, Бишкек
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