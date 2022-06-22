Погода
$ 79.42 - 80.42
€ 83.77 - 84.77

Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием МП "Бишкекпекарня"

353  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием простаивающего муниципального предприятия "Бишкекпекарня". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Предприятие было вынуждено остановить производство в период пандемии коронавирусной инфекции и сегодня простаивает из-за отсутствия денежных средств для восстановления производственного процесса.

Бакыт Торобаев отметил необходимость проработки вопросов запуска пекарни.

"Президент Кыргызской Республики поставил задачу восстановить и запустить простаивающие предприятия по всей стране. Муниципальное предприятие "Бишкекпекарня", построенное за счет грантовых средств, имеет хорошую материально-техническую базу и имеет социальную направленность. Необходимо запустить предприятие за счет средств муниципалитета или посредством государственно-частного партнерства", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419572
Теги:
Бакыт Торобаев, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  