Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием МП "Бишкекпекарня"

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием простаивающего муниципального предприятия "Бишкекпекарня". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Предприятие было вынуждено остановить производство в период пандемии коронавирусной инфекции и сегодня простаивает из-за отсутствия денежных средств для восстановления производственного процесса.

Бакыт Торобаев отметил необходимость проработки вопросов запуска пекарни.

"Президент Кыргызской Республики поставил задачу восстановить и запустить простаивающие предприятия по всей стране. Муниципальное предприятие "Бишкекпекарня", построенное за счет грантовых средств, имеет хорошую материально-техническую базу и имеет социальную направленность. Необходимо запустить предприятие за счет средств муниципалитета или посредством государственно-частного партнерства", - сказал он.