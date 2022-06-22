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Мэрия Бишкека объявила тендер на закупку автобусов

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Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" при мэрии города Бишкека закупает автобусы для перевозки пассажиров в количестве 100 единиц техники первым этапом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, на втором этапе планируется также закупить 100 автобусов.

Всех заинтересованных лиц просят обращаться на электронную почту МП БПАТП: bpatp@meria.kg. Всем им будут высланы требования по техническим характеристикам ТС.

В связи со срочностью и сжатостью сроков заявки принимаются до 23.00 часов 22 июня 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/419586
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