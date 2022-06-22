В ночь с 23 на 24 июня кыргызстанцы смогут увидеть парад планет

Кыргызстанцы смогут увидеть редкий парад планет с 23 на 24 июня этого года. Так, с 2 часов ночи в восточно-южной части неба можно будет увидеть восхождение Марса, Юпитера, Сатурна. В 03.50 уже можно будет наблюдать парад Венеры (близко к горизонту), Луны, Марса, Юпитера и Сатурна. А в 04.30 уже можно увидеть и Меркурий перед Венерой.

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн - именно в таком порядке выстроятся в линию в небе.

Астрономы утверждают, что это зрелище можно будет увидеть невооруженным взглядом. А в определенные дни с помощью бинокля или телескопа можно разглядеть даже Уран и Нептун.

В последний раз подобный парад планет можно было наблюдать в декабре 2004 года.