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Вытащили 2 млн сомов. Опера Ленинского УВД задержали подозреваемых в краже

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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении кражи в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела милиции.

По данным пресс-службы, 5 июня 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился житель столицы Т.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, проникнув во внутрь частного магазина на пересечении улиц Московская и Бейшеналиева, тайно похитили из кассы денежные средства в размере 2 млн сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

15 июня 2022 года в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района совместно с оперативниками уголовного розыска ГУВД Бишкека были установлены и задержаны подозреваемые А.А., 1984 года рождения, и Б.А., 1990 года рождения, которые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к совершению аналогичных преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/419603
Теги:
кража, Ленинский район, УВД
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