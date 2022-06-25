Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 25 июня, пройдет Гала-концерт "С днем рождения, любимый Доктор!" в честь заслуженного врача Кыргызской Республики, ученого-хирурга, государственного и общественного деятеля, доктора медицинских наук, профессора медицины, лауреата Государственной премии в области науки и техники, героя КР Эрнста Акрамова.

Событие проводится по случаю дня рождения врача и в связи с присвоением его имени Чуйской областной объединенной больнице. В концертной программе, организованной творческим коллективом театра, примут участие ведущие солисты оперы и балета, артисты хора и симфонический оркестр.

Вход на мероприятие свободный.

Начало в 14 часов.

В воскресенье, 26 июня, вниманию публики здесь представят легендарное произведения Петра Чайковского – балет "Лебединое озеро" с участием любимцев бишкекской публики - солистов Башкирского государственного театра оперы и балета, лауреатов международных конкурсов, заслуженной артистки Республики Башкортостан Ирины Сапожниковой и заслуженного артиста Кыргызской Республики Каната Надырбека. Вместе с прославленными коллегами на сцену выйдут талантливые кыргызские танцовщики - Атабек Садыркулов (Злой Гений) и Санжар Омурбаев (Шут).

Начало в 18 часов.

29 июня театр оперы и балета закрывает нынешний театральный сезон. В этот день публику ждет гала-концерт с участием мастеров оперной сцены, академического хора и симфонического оркестра театра. Для слушателей прозвучат самые яркие произведения мировой, национальной оперной и вокальной классики. Главный дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Режиссер концерта – Жипара Ибраимова. Главный хормейстер – народный артист Кыргызской Республики Карагул Тиленчиев.

Начало в 19 часов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова в эти выходные закрывает нынешний театральный сезон. Сегодня, 25 июня, утром на Большой сцене для детей артисты театра сыграют сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером вниманию уже взрослой публики здесь представят лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон", созданную по мотивам пьесы Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 26 июня, утром на Большой сцене мальчишки и девчонки смогут посмотреть сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка". Вечером здесь же покажут последний в этом сезоне спектакль – "Ревизор", поставленный по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 26 июня, закрывает нынешний театральный сезон. Вниманию самых маленьких зрителей артисты театра представят яркое праздничное шоу ростовых кукол и спектакль на русском языке "Маша+Миша".

Начало шоу ростовых кукол в 11 часов.

Начало спектакля в 11 часов 30 минут.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 25 июня, приглашает зрителей посмотреть драму "Төлгө".

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" продолжает работу выставка "Истоки". Вниманию бишкекчан и гостей столицы свои произведения представили два кыргызских художника - Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов. Это живопись, графика, инсталляции.

Посетить выставку можно до 4 июля.

Приходите с 10 до 20 часов.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" расположен в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.