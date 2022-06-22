"Зеленая" дипломатия в действии: мыслить глобально – действовать локально

Влиятельная британская газета The Independent опубликовала интервью с президентом Садыром Жапаровым. Примечательно, что издание назвало главу Кыргызстана ключевой фигурой в продвижении "зеленой" повестки развития.

"Пожалуй, впервые стремление политического лица к переменам было показано как сочетание личных принципов и общественных потребностей. Думаю, что оценка газеты отмечает последовательную позицию властей Кыргызстана в активном противодействии негативным последствиям изменения климата" - сказал, комментируя интервью президента нашему изданию эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года в Глазго на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызская Республика, несмотря на комплексные вызовы в ее реализации, настроена позитивно и подтвердил активное участие страны в глобальной кампании по сдерживанию изменений климата.

В декабре 2021 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу президента Садыра Жапарова и объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития".

"Работа в этом направлении ведется. Поставлены цели, привлекается финансирование. Например, к 2030 году Кыргызстан ставит цель сократить выбросы парниковых газов на 44%. В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых выбросов мала, порядка 0,03%, а выбросы связаны не с промышленностью, а с жизнедеятельностью людей" - говорит эксперт.

Согласно планам страны, к 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика.

Как отмечает Бактыгулов, для достижения заявленных целей в стране уже начали поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций с целью полного перевода на электроэнергию промышленную отрасль и сектор жилищно-коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего, угля и мазута.

Кроме этого, идет работа по получению передовых технологий, инноваций и ноу-хау для достижения Кыргызстаном в планируемые сроки "зеленого" экономического роста и углеродной нейтральности.

"Осуществление неотложных среднесрочных мероприятий по сдерживанию изменения климата в Кыргызстане оценивается на уровне семи миллиардов долларов США. Поэтому кыргызская сторона ведет предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего с международными многосторонними банками, климатическими фондами и корпорациями" - сказал эксперт по государственному устройству.