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В Ленинском районе Бишкека задержан липовый сантехник

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела милиции.

По данным пресс-службы, 22 сентября 2021 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Т.М. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени А., который, пообещав установить газово-электрический котел в количестве 2 штук и насосы с различным сантехническим оборудованием, завладел денежными средствами заявительницы в размере 5 тысяч долларов США. После скрылся в неизвестном направлении.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2. п1 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

18 июня 2022 года в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Г.А., 1987 года рождения, который доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого Г.А. к совершению других фактов аналогичных преступлений.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(555) 102-149, 0(502) 149-149, 0 (705) 777-505, 0 (702) 494-730, 0 (550) 102-409 и 102".


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URL: https://www.vb.kg/419635
Теги:
Ленинский район, мошенничество, Бишкек, УВД
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