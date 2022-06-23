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Исследование: Симптомы COVID-19 сохраняются у каждого пятого переболевшего

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- Канат Кожоев
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Почти у каждого пятого взрослого человека, который в прошлом переболел COVID-19, сохраняются симптомы затяжного COVID-19, сообщает Reuters.

Представители здравоохранения США провели опрос в первые две недели июня. По его данным, 1 из 13 взрослых в США имеет симптомы длительного COVID-19, сохраняющиеся в течение трех месяцев или более после первого заражения.

Данные были собраны с 1 по 13 июня Бюро переписи населения США и проанализированы центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Длительные симптомы коронавируса варьируются от усталости, учащенного сердцебиения, одышки, когнитивных трудностей, хронической боли до сенсорных аномалий и мышечной слабости. Они могут быть изнурительными и продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после выздоровления от первоначальной инфекции.

Анализ CDC также показал, что у молодых взрослых чаще наблюдаются постоянные симптомы, чем у пожилых. По данным исследования, женщины также чаще страдали от длительных симптомов COVID-19, чем мужчины: 9,4 процента взрослых женщин США сообщили о длительных симптомах заболевания по сравнению с 5,5 процента мужчин.


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URL: https://www.vb.kg/419639
Теги:
коронавирус, COVID-19, COVID, мировые новости
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