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Интрига: Башкирская колония разместила тендер на закупку водного банана

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- Жан Алиев
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Исправительная колония № 7 в башкирском городе Мелеуз разместила тендер на закупку. Объявление размещено на электронной площадке для госзакупок.

Согласно спецификации, ФСИН нужен шестиместный водный банан размерами 3,9х2,4х0,75 метра. В комплекте должны идти электрический насос, механический насос, паспорт, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы должна быть не менее года.

Максимальная цена закупки - 132,9 тысячи рублей. Крайний срок поставки - 12 июля. 23 июня ФСИН начала рассматривать предложения.


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URL: https://www.vb.kg/419658
Теги:
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