Интрига: Башкирская колония разместила тендер на закупку водного банана

Исправительная колония № 7 в башкирском городе Мелеуз разместила тендер на закупку. Объявление размещено на электронной площадке для госзакупок.

Согласно спецификации, ФСИН нужен шестиместный водный банан размерами 3,9х2,4х0,75 метра. В комплекте должны идти электрический насос, механический насос, паспорт, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы должна быть не менее года.

Максимальная цена закупки - 132,9 тысячи рублей. Крайний срок поставки - 12 июля. 23 июня ФСИН начала рассматривать предложения.