Стилистка назвала модели самых модных юбок на лето 2022 года

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала теннисные юбки новым трендом на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалиста, спрос на упомянутую вещь в мае вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Плиссированные модели, украшенные тремя полосками, появились в коллаборации модного дома Gucci и Adidas. Вдобавок Miu Miu представил белые вариации мини-юбок с коричневыми ремнями в комбинации с шелковым бельем, выглядывающими из-под пояса, и балетками с гольфами.