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Стилистка назвала модели самых модных юбок на лето 2022 года

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- Айжан Мамбеталиева
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Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала теннисные юбки новым трендом на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалиста, спрос на упомянутую вещь в мае вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Плиссированные модели, украшенные тремя полосками, появились в коллаборации модного дома Gucci и Adidas. Вдобавок Miu Miu представил белые вариации мини-юбок с коричневыми ремнями в комбинации с шелковым бельем, выглядывающими из-под пояса, и балетками с гольфами.


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URL: https://www.vb.kg/419662
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новости мира, в мире
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