Депутатский креатив на грани здравого смысла

То, что в кыргызском парламенте собираются далеко не лучшие умы страны, известное дело. Поэтому–то жители КР не особенно ждут от депутатов инициатив, способных изменить жизнь простых людей к лучшему.

Между тем парламентарии каждого нового созыва ЖК стараются найти способ впечатлить избирателей своей креативностью. Недавно, например, не вполне адекватной инициативой "порадовал" народ Шайлообек Атазов.

На заседании парламента 9 июня депутат заявил, что 18–20–летние девушки должны выезжать за границу только в сопровождении родителей или после замужества.

Идея, надо отметить, совершенно не новая и не оригинальная. В 2013 году депутат Ыргал Кадыралиева из фракции СДПК подготовила целый проект постановления, согласно которому девушки до 23 лет не смогли бы выезжать за границу без согласия родителей. Кадыралиева тогда заявляла, что так намерена бороться с торговлей людьми и сексуальным рабством.

Депутатскую инициативу Кадыралиевой в свое время раскритиковали. Замысел Атазова тоже не оценили ни пользователи социальных сетей, ни активисты, которые за неделю провели два митинга с требованием, чтобы Атазов сдал мандат, ни правовые эксперты.

Вместе с тем депутат Дастан Бекешев в своем Twitter заявил, что его коллега выразил "мнение большинства мужчин". Он сказал, что сам выступает категорически против такой инициативы, однако признает, что "запрос от общества такой есть".

Печально, если это так, поскольку это свидетельство того, что массовое общественное сознание кыргызстанцев окончательно деградировало до средневекового уровня, когда было нормальным считать женщину вещью, не принадлежащей самой себе. Впрочем, наверное, не стоит удивляться такому положению дел, коль скоро наше общество не возмущает тот факт, что в республике культовых сооружений больше, чем общеобразовательных школ.

Во всей этой истории с сомнительным запретом непонятно самое главное: зачем вообще он нужен? Сам Шайлообек Атазов так и не смог объяснить этого внятно. Сказал лишь, что это связано с проблемой миграции.

Так что об истинных мотивах депутата можно лишь догадываться. Возможно, Атазов преследует те же цели, что и его коллега 9 лет назад, - хочет спасти женщин от насилия, рабства и т.д. Просто он не знает, как правильно сформулировать аргументы в пользу своей позиции?

Хотя даже если бы депутат и обосновал свою инициативу четко, очевидно, что она не способна помочь решению проблем женщин–мигранток.

Да, по последним официальным данным, в странах зарубежья работает колоссальное количество кыргызстанок - примерно две трети от 1 миллиона 118 тысяч мигрантов из КР. Да, на чужбине наши женщины,действительно сталкиваются с насилием и с другими преступлениями против личности и имущества. Но ведь это происходит с ними и на родине, где никто по–настоящему не заботиться о защите их прав, а, наоборот, только пытаются хоть в чем–нибудь еще, да ограничить.