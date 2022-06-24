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Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США

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- Анастасия Карелина
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Государственный музей Эрмитаж ввел мораторий на выставки в Европе и США сроком на один год. Об этом сообщается в паблике Эрмитажа в социальной сети "ВКонтакте".

Причины такого решения представители знаменитого музея Санкт-Петербурга не объяснили, но напомнили, что в 90-х годах прошлого века Эрмитаж по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков вводил мораторий на выставки в России.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил СМИ информацию о введении моратория на выставки за рубежом.

21 июня после выставки в Милане в Эрмитаж вернулись картина Тициана "Портрет молодой женщины" и работа Кариани "Искушение". Это были последние экспонаты музея, которые до сих пор находились за границей.

В настоящий момент в центрах-спутниках Эрмитажа в России проходят выставки "Золотой век фламандского искусства из собрания Государственного Эрмитажа", "Русский портрет XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа", "Охота – страсть и развлечение. Европа XVI-XIX веков" и другие. Осенью в центрах-спутниках произойдет традиционная смена выставок.

Намечены Дни Эрмитажа и во многих других городах России. Как обычно они будут сопровождаться культурно-просветительной программой: лекциями, семинарами, мастер-классами по реставрации, показами эрмитажных фильмов и VR-моделей.


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URL: https://www.vb.kg/419719
Теги:
искусство, музей, Россия, в мире
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