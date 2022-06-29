В Оше участок Минобороны незаконно передали в частную собственность

Военной прокуратурой Ошского гарнизона выявлен факт незаконной передачи должностными лицами Ошской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Кыргызской Республики и мэрии города Оша в частную собственность земельного участка стоимостью свыше 1 млн. сомов, относящийся к землям обороны. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По данному факту в отношении ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР ("Злоупотребление должностным положением") и начато следствие".