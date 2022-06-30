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Следователь из Каракола стала чемпионкой мира по мас-рестлингу

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- Александра Василькова
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С 21 по 27 июня в городе Якутск Республики Саха прошел IV Чемпионат мира по мас-рестлингу, посвященный 100-летию образования Якутской АССР. В нем приняли участие спортсмены из более 40 стран мира. Сборная Кыргызстана заняла 2-общекомандное место, уступив лишь хозяевам чемпионата, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Выступавшая за нашу женскую команду в весовой категории до 65 килограммов, следователь ОВД города Каракола лейтенант милиции Кымбат Нуржанова смогла одолеть всех своих соперниц, и принести желанную первую золотую медаль в копилку сборной Кыргызстана.

Это не первая победа на международных соревнованиях сотрудницы милиции. В 2021 году на Кубке мира, которая проходила в три этапа, в Узбекистане, Турции и Финляндии она также завоевала золото.

Накануне в городе Чолпон-Атеновоявленную чемпионку мира Кымбат Нуржанову встретили коллеги и болельщики. В торжественной и теплой обстановке ей было вручено благодарственное письмо от имени начальника УВД Иссык-Кульской области Каната Джумагазиева. Коллеги пожелали Кымбат Нуржановой достижение новых высот не только на спортивной арене, но и в своей служебной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/419930
Теги:
Иссык-Кульская область, спорт, Кыргызстан, милиция
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