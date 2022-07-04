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Талант Мамытов принял участие в молодежном форуме "Дети Содружества"

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- Айжан Мамбеталиева
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Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял участие в VII международном культурно-образовательном молодежном форуме "Дети Содружества" государств-участников Содружества Независимых Государств.

С 26 июня по 5 июля на побережье озера Иссык-Куль, проходит VII международный молодежный форум "Дети Содружества". Организаторами мероприятия традиционно являются Межпарламентская Ассамблея СНГ и Жогорку Кенеш.

Талант Мамытов от имени Жогорку Кенеша и от себя лично поздравил участников с успешным завершением очередного международного форума, направленного на поддержку будущих деятелей культуры и образования.

"Форум "Дети Содружества", который традиционно проводится на берегу Иссык-Куля, является не только площадкой для диалога, но и закладывает основу для будущего сотрудничества. Гостеприимный кыргызский народ, живописная природа Кыргызстана и наша жемчужина озеро Иссык-Куль всегда рады новым гостям. Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения. Пусть ежегодные встречи на побережье станут доброй традицией, способствующей установлению многовековых уз дружбы и добрососедства", - сказал он.

Торага подчеркнул, что основной целью форума является создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества в рамках образовательных программ и культурно-развлекательных мероприятий.

"В частности, одним из наших приоритетов является призыв к совместной работе будущих поколений государств, объединяемых тесными историческими связями. Долг каждого гражданина стран Содружества – продолжать великий путь дружбы и единства. Нам необходимо наращивать сотрудничество во всех областях посредством тесного сотрудничества и обмена мнениями. Так мы сможем обеспечить процветание наших государств! Я верю, что мы достигнем поставленных целей", - отметил торага.

В завершение своего выступления Талант Мамытов пожелал участникам форума крепкого здоровья, счастья, долголетия и светлого будущего. "А наш долг обеспечить вам счастливое детство. Все наши труды и старания направлены на обеспечение вашего будущего. Желаю вам успехов в учебе, чтобы вы радовали своими достижениями родных и близких и выросли достойными гражданами, а мы в свою очередь будем гордиться вами!", - заключил Талант Мамытов.

В 2022 году международный форум прошел под девизом "Общая история – одна судьба". 27 июня состоялось торжественное открытие форума. С 28 июня по 3 июля его участники по очереди представили презентации своих стран. В числе мероприятий, которые были организованы для школьников - спортивные игры, походы, диспуты, творческие мастерские, квесты, музыкальные флэш-мобы.

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша, которая была поддержана Межпарламентской Ассамблей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году в кыргызском городе Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль. В 2021 году форум "Дети Содружества" проходил в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Всего за время существования форума в нем приняли участие более 600 школьников из девяти государств - участников СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/420075
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, форум, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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