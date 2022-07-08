Профессор Гареев встречает гостей Ботсада

В бишкекском Ботаническом саду открыли стелу в честь одного из его основателей, доктора биологических наук, профессора, член-корреспондента Академии наук Киргизской ССР Энвера Гареева.

Даже людям, далеким от биологической науки имя Энвера Гареева известно, поскольку оно неразрывно связано с Ботаническим садом столицы. Там ученый проработал 28 лет. Благодаря ему тогда еще фрунзенский Ботсад стал одним из крупнейших в Центральной Азии и собрал уникальную коллекцию древесных, кустарниковых, цветочно-декоративных и травянистых растений.

Гареев не только собирал зарубежные растения и деревья в коллекцию, но и вел работы по их изучению, адаптации и скрещиванию. Он создал вместе с коллегами уникальные гибриды и новые сорта разных плодовых культур. Одно из самых известных детищ Энвера Гареева – яблоки сорта "Рашида", названные в честь первой жены ученого. Эти сочные и красивые плоды, наверняка, пробовал каждый кыргызстанец.

Открывали памятник этому выдающемуся кыргызстанцу татарского происхождения в торжественной атмосфере – с гимном, подъемом флагов Кыргызстана и Ботсада, а также с традиционным уже разрезанием красной ленты. В числе почетных гостей собрались представители кабминов Кыргызстана и Татарстана, депутаты ЖК, члены семьи ученого, а также его коллеги.

Теперь стелу работы скульптора Алмаза Кожегулова можно увидеть прямо при входе в Ботанический сад. Монумент выполнен из металла при помощи технологии лазерной резки, и представляет собой потрет ученого в 3d-формате. Его изготовили на одном из заводов Кыргызстана.