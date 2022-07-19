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"Введение общей тюркской истории противоречит курсу КР на евразийство"

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- Светлана Лаптева
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Фонд "Евразийцы – новая волна" организовал дискуссию "Эксперименты в сфере образования. Возможные итоги и последствия", которая затронула важные вопросы предстоящих изменений в системе образования Кыргызстана.

Обсуждены следующие вопросы: Возврат к началу учебного года с 1 сентября. "За" или "Против"?. Какова образовательная и экономическая выгода от предлагаемого перехода на 12 –летнее образование в школах? "История развития религий" - для чего этот предмет в школьной программе образования светского государства? Как и за счет каких предметов будет проходить внедрение в школьную программу новых учебных предметов по тюркской истории, культуре и географии?

Алина Молдокеева, доцент Международного университета Кыргызской Республики:

"Ранее на республиканском совещании работников социальной сферы министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев заявил о сокращении учебной нагрузки на школьников. По его словам, сейчас она составляет 1 тысячу 20 часов в год. "Это большая физическая и психологическая нагрузка на учащихся. Мы сократили ее до 820 часов" - сказал министр.

На фоне сокращения общего количества учебных часов, существует опасение, что внедрение новых предметов: "История развития религии", "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература" и "География тюркского мира" будет происходить за счет дополнительного сокращения часов преподавания таких школьных дисциплин и тем как: русский язык и литература, история Кыргызстана времен СССР и история Великой Отечественной войны".

Доцент Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко:

"За последние 30 лет характерными особенностями трансформации нашей системы образования стали частые изменения, не просчитанное копирование западной системы образования и ее элементов, внутренние противоречия, ориентация на рекомендации и гранты западных фондов и международных организаций, зависимость от изменений политической ситуации.

Копируемые из западного образования отдельные элементы (так называемые "мировые стандарты", "общемировые тренды") открывают нашу систему образования для внешнего влияния, идеологического переформатирования и дальнейшей утечки мозгов, не учитывают интересы нашей экономики, отдаляют наше общество от наших стратегических партнеров – России и других стран СНГ.

Внедрение турецких элементов в нашу систему образования, примеры – курс "Тюркская цивилизация" в рамках дисциплины "Всемирная история" в первом полугодии 6-го класса средней школы и недавно утвержденные учебники по "Географии тюркского мира", "Общей тюркской литературе" и "Общей тюркской истории", противоречит курсу Кыргызстана на евразийскую интеграцию с другими постсоветскими странами.

Модернизация системы образования Кыргызстана возможна при отказе от необдуманного копирования чужой модели образования и ее элементов, ставшего привычным освоения западных грантов. К примеру, в Германии 12 лет обучения в школах предусмотрены только для тех школьников, которые потом пойдут поступать в ВУЗы. Кто не хочет получать высшее образование - учатся в школах 9 лет. У нас же, получается, все дети должны учиться 12 лет, даже если потом они не будут никуда поступать.

Нам нужен переход к развитию своей модели образования, с учетом собственного исторического опыта, своих нынешних возможностей, интересов нашего общества и экономики, наших связей со стратегическими партнерами и соседями";

Директор Института русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев:

"Не нужно слепо копировать западные образцы. Если человек может состояться, он состоится и за 10 лет обучения. 12-класс - это опять же материальные и финансовые затраты государства.

Начало же учебного года с 1 сентября имеет не только организационную основу в виде календарных, ученых планов и сроков отпусков преподавателей. Уже есть и традиции и смысловая нагрузка. Я против того, чтобы ломать установившиеся программы. То, что дало уже свои результаты.

Что действительно нужно - это приспосабливать наши ценности к современным реалиям".

Экс-депутат Жогорку Кенеша КР Евгения Строкова:

"Образование - главная система в государстве, от правильного образования, которое параллельно идет с воспитанием, зависит все, что происходит в нашей стране.

Я считаю разумным ввести предмет "История развития религий" в школьное образование. Сейчас много течений ислама и христианства и детям необходимо знать суть этих религий. Но для того, чтобы сделать это, нужны грамотные преподаватели. В качестве примера можно взять школьную программу Узбекистана, где изучение религиозных вопросов считают необходимым рассматривать в едином предмете с общей этикой и патриотизмом...

Сейчас у нас в стране получается, что в школьную программу добавляются предметы, но сокращаются часы и в итоге – у детей знаний нет. А все это объясняется тем, что нам нужно просто оправдать деньги, полученные в виде грантов, показать, что мы якобы делаем реформы.

Относительно 12-летнего образования в школах, хотела бы обратить ваше внимание на то, что дети уже учатся 12 лет: с нулевого класса до 11-го. И фактически, ничего кардинально нового в системе не произойдет."

Ведущий специалист Кыргызской академии образования Муратбек Иманкулов:

"В обществе развернулась большая полемика - кто будет преподавать в школах новый предмет - "Историй развития религии"? Казалось бы, ответ прост. С 2000-х годов в нескольких наших вузах выпускаются специалисты-теологи и религиоведы. Но оказалось, что у этих выпускников нет педагогического образования, тем самым они не могут допускаться к преподаванию в школах. В том числе и данного предмета…

По закону КР никакие религиозные организации не могут вмешиваться в школьное образование, поэтому никакой мулла не может и не будет преподавать в общеобразовательных школах. Во всех школах есть уже свои готовые специалисты - учителя истории, которым нужно немного подготовиться. Предмет называется "История развития религий" именно с расчётом, что его будут преподавать историки.

Новые учебники по тюркской истории, литературе и географии также готовятся с целью изучения в рамках общего курса истории. Мы предлагаем новую концепцию преподавания истории. Основной акцент в изучении школьниками исторических событий должен делаться на историю Кыргызстана, после – Центральной Азии. Затем - Евразийское пространство".

Директор колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Дамира Конокбаева:

"Новый предмет "История развития религий" нужно вводить, но только если это будет постепенно. Какие плюсы? У детей будет "подкованность" в этих вопросах, возможно снизится риск, что они пойдут за радикальными агитаторами. В любой религии самое главное- этическая ценность, что и нужно внедрять…

У нас 12- летнюю систему образования вводят как-бы по двум причинам: первая - якобы, снижение учебной нагрузки на школьников, вторая - для возможности поступления нашей молодежи в западные ВУЗы, в которые без 12-ти летнего образования не принимают. Но при этом, как сегодня здесь было сказано, только около 2% выпускников наших школ пробуют поступить в западные вузы. Получается систему вводят ради этих двух процентов выпускников? Я считаю - это обычный популизм.

По поводу начала учебного года с поздней даты. Причиной, возможно, является не только туризм, есть еще сельскохозяйственные работы. В сельских районах издавна еще две-три недели сентября детей привлекают на сельхоз работы. 1 сентября и 15-е, мне кажется, не такая большая разница, однако, если учебный год заканчивается фактически летом, это плохо сказывается на образовании.

Необходимо же учитывать климатические особенности нашего региона. С конца мая на большей части страны уже жаркая погода, которая снижает работоспособность детей".


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URL: https://www.vb.kg/420590
Теги:
образование, Кыргызстан
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