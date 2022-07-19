ТОП-5 самых желанных смартфонов 2022

Этот ТОП не про бренды, за которые приходится переплачивать лишнее. Тем более частенько половина функций, заложенных в стоимость именитых смартфонов, оказывается невостребованной.

Этот список про оптимальное соотношение цена ꓿ качество:

Samsung A03S 2021 – этот смартфон по-настоящему многозадачный – можно одновременно работать в нескольких приложениях, удобно и плавно переключаясь между ними. Супербыстрый и шустрый – он продуман до мелочей: все в нем настолько просто, быстро и удобно настраивается – пользоваться им одно удовольствие. Имеет четыре камеры – так называемую "камеру глубины" 2,5 МП, основную 13 МП и 2 МП для макросъемки. При сьемке в "режиме портрета" автоматически включается "режим боке", который и придает тот самый шикарный эффект "размытия" заднего фона. Фронтальная селфи-камера 5МП. В рассрочку доступен от 1417 cомов в месяц. Tecno Spark 7 – шустро работает, долго живет вдали от розетки, оплачивает покупки в магазине по воздуху. Всего за 10 900 сомов. И нет, мы не переместились на два года назад. На дворе по-прежнему 2022, к счастью, Tecno Spark 7 не в курсе повышения цен. Отличный бюджетный вариант для тех, кому нужен "рабочий" телефон за небольшие деньги. Модель обращает на себя внимание наличием NFC, большим экраном и достойными камерами. В рассрочку от 1302 cомов в месяц. Xiaomi Redmi 9A – модель впечатляет внушительной для бюджетника производительностью. Смартфон не сдаёт позиции с 2020 года и может стать отличным вариантом для ребёнка или пожилого человека, которым нет смысла тратить много денег на смартфон. А весь функционал Redmi 9A и так выполняет, притом неплохо. В рассрочку от 1272 cомов в месяц. Samsung Galaxy A23 – новинка 2022, этот смартфон порадует вас основной камерой, которая может похвастаться разрешением в 50 Мп с оптической стабилизацией. Для повседневных задач модель подойдёт просто идеально. То же самое можно сказать про игры. В рассрочку от 2126 сомов в месяц Infinix HOT 10i – автофокус – приятная особенность этого смартфона в своём ценовом сегменте. В целом симпатичный смартфон в аккуратном броском корпусе с огромным экраном и максимальной автономностью. В рассрочку от 1324 cомов в месяц.

Все эти модели отвечают требованиям времени: обладают огромным экраном выше 6,5 дюймов и солидной емкостью аккумулятора на 5000 мАч.

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