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Оппозиция в Кыргызстане все больше начинает напоминать бабушек у подъезда

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Оппозиция в Кыргызстане все больше начинает напоминать бабушек у подъезда. Они всячески критикуют власть, при этом ничего не предлагают взамен, пишет телеграмм-канал Полит Ломбард.

Это отмечают даже их "коллеги" - те, кто стоит по другую сторону от действующей власти. Накануне в Таласе состоялся "а-ля оппозиционный" той-флешмоб. По информации, поехали они в регион, чтобы провести митинг, но неожиданно "передумали". Почему?

На вопрос отвечает Равшан Жээнбеков, главный координатор "протестного" каравана:

"Находиться в оппозиции очень трудно. Нет молодежи. До прихода новой молодежи мы будем рассказывать населению обо всех ошибках и несправедливостях со стороны властей".

В оппозиционный десант джээнбековцев также входили Исмаил Исаков, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Макен Абылов, Кенешбек Душебаев, Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Канат Исаев и Рыскелди Момбеков. Да, некоторые фамилии вы скорее всего слышите в первый раз. Но даже те из них, кто на слуху - и был ранее при власти - едва ли оставили после себя что-то большее кроме пары статей в СМИ и архивной страницы на сайте ЖК.

Согласимся с мнением Нурбека Токтакунова: "Одна и та же риторика людей, которая не изменилась с 2005-2010 годов. Нет в собравшихся там оппозиционной силы".

Нашей стране - как и любой другой - для баланса власти и общества однозначно нужна оппозиция. Конструктивная и действующая на благо стране.

Сейчас же Жээнбеков с командой спекулируют на теме возвращения и реабилитации властью Бакиевых, пресловутом законе о казино, отрабатывая деньги своих кураторов, и пытаясь заручиться поддержкой честных и неподкупных Героев Апреля. Собственной же поддержки народа у этого кочующего протестного балагана нет.

Вообще, всё это максимально цинично. США, которые финансово и административно поддерживали Бакиева в свое время, сейчас спонсируют протестные движения с антибакиевской риторикой.


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URL: https://www.vb.kg/420627
Теги:
оппозиция, Кыргызстан, Равшан Жээнбеков
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