У жителя Таласа обнаружили более 21 кг марихуаны

В рамках международной антинаркотической операции "Канал-Невский щит" в

доме у жителя города Талас обнаружено более 21 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, сотрудниками УСБНОН МВД КР по Таласской области была получена оперативная информация, что житель Таласа у себя в доме хранит наркотики с целью сбыта.

"В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками УСБНОН МВД КР по Таласской области совместно с УВД Таласской области был произведен неотложный обыск жилого дома в Таласе.

В сарае частного дома было обнаружено 1,5 мешка внутри, которого находилось растение со специфическим запахом марихуаны.

Далее в бане, расположенной на территории дома была обнаружена пластиковая литровая бутылка с масляной жидкостью внутри, По предварительному заключению экспертизы данная жидкость является экстрактом каннабиса.

Общий вес изъятого вещества "марихуана" составил 21 кг 385 грамм, экстракта каннабиса 475 грамм. По данному делу был задержан гражданин У.А. 1984 года рождения, проживающий по указанному адресу. Ведется расследование.