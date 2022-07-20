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Получить прививку от COVID-19 в Бишкеке можно в 62 пунктах (адреса!)

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- Анастасия Карелина
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Желающие могут получить прививку от коронавируса в Бишкеке в одном из 62 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день желающие могут привиться вакциной "SinoPfarm" во всех перечисленных временных прививочных пунктах:

1. ЦСМ №4 (ул. Ибраимова, 181);

2. ЦСМ №4 (филиал ул. Токтогула 62);

3. ГСВ №35- ЦСМ №2 (с .Чон-Арык, ул. Семетей ,152);

4. Железнодорожная больница (ул. Крылова, 5);

5. ЦСМ №1 (ул. Ю.Фучика, 15);

6. ЦСМ №1 ГСВ №12 (ул. Кок-Кыяк, 42);

7. ЦСМ №1 ГСВ№9 (ул. Кубаныч, 1);

8. ЦСМ №1 ГСВ№ 8,10,11 (Кызыл-Аскер, ул. Сельсоветская, 6);

9. ЦСМ №2 (Рабочий городок);

10. ЦСМ №2 (ул. Ш. Руставели);

11. ЦСМ №2 (мкр-н Джал);

12. ЦСМ №7 (ул. Т.Молдо, 3);

13. ЦСМ №2 (ул.3-я Линия, 25);

14. ЦСМ №3 (ул.Логвиненко,30/1);

15. ЦСМ №3 (ул. Максат, 40);

16. ЦСМ №5 (ул. Кольбаева, 42);

17. ЦСМ №5 ГСВ №1 (ул. Полевая, 1);

18. ЦСМ №5 ГСВ №5 (мкр Тунгуч, д57);

19. ЦСМ №5 ГСВ № 6 (Учкун, ул. Аксы, 6);

20. ЦСМ №8 (5мкр.,16/1);

21. ЦСМ №6 (ул.Жукеева-Пудовкина,75);

22. ЦСМ №10 (ул.Свободная,9);

23. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Ак-Бата", ул 8/53);

24. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Келечек", ул. Келечек, 1/1);

25. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Дордой");

26. ЦСМ №10 ГСВ (ул. Наманганская,28);

27. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Ак-Босого",ул. профессора Зимы, 264);

28. ЦСМ №4 (проспект Чуй, 40);

29. ЦСМ №4 ГСВ №15(жилмассив "Кара-Жыгач", ул. Дордой 1);

30. ЦСМ №5 (ул. Курманжан-Датка,109А);

31. ЦСМ №5 ГСВ №19,20 ( жилмассив "Кок-Жар", мкр. Кок-Жар, д3);

32. ЦСМ №5 ГСВ № 21 (жилмассив "Эне-Сай", ул. 20);

33. Поликлиника студентов (ул.Рыскулова,8);

34. СРЦ (пр. Манаса 41);

35. ЦСМ №8 (6мкр.дом №1);

36. ЦСМ №2 (ул.Панфилова,4);

37. ЦСМ №9 (ул.Кривоносова,206б);

38. ЦСМ №9 ГСВ №27 (жилмассив "Ак-Орго", ул Ай, 19);

39. ЦСМ №9 ГСВ (жилмассив "Ак-Орго", ул. Ашар, 1);

40. ЦСМ №9 ГСВ №29 (жилмассив "Ак-Ордо", ул. Тунук,10а);

41. ЦСМ №9 ГСВ №28 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Ж. Баатыра, 123);

42. ЦСМ №19 ГСВ №30 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Шабдан, 23);

43. ЦСМ№4 (ул. Боконбаева, 61);

44. ЦСМ№7 (ул. Киевская, 154);

45. ЦСМ№1 (ул. Токтогула, 250);

46. ЦСМ№1 (жилмассив "Мурас-Ордо");

47. ЦСМ№1 (жилмассив "Жениш");

48. ЦСМ№1 (жилмассив "Калыс-Ордо");

49. ЦСМ№6 (ул. Тыныстанова, 1);

50. ЛОО (ул. Киевская, 110);

51. Кыргызско-турецкая больница ТИКА (ул. Фучика,15А);

52. Медцентр "Малыш" (ул. Ибраимова, 181);

53. Медцентр Асымбековой (мкр. Джал, Тыналиева, 18);

54. Медцентр "Кроха" (Ибраимова, 84/1);

55. Медцентр "Элкрит" (Ахунбаева, 107);

56. Медцентр "Семья", ул. Ибраимова, 42);

57. Поликлиника 312 (Исанова, 60);

58. Медцентр "Эдельвейс" (Асанбай, 8/2);

59. КРЗиВРТ (Юнусалиева, 300);

60. Медцентр "Цадмир" (ул. Московская, 225);

61. Медцентр "Авиценна" (ул. Орджоникидзе, 83);

62. Медцентр Веданта (ул. Фучика, 34);

В связи с каникулами прививочные пункты в 9 вузах временно закрыты.

Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт" и "Moderna" в Кыргызстане закончились. На днях ожидается поступление вакцины "Pfizer".


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URL: https://www.vb.kg/420657
Теги:
Бишкек, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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