Получить прививку от COVID-19 в Бишкеке можно в 62 пунктах (адреса!)

Желающие могут получить прививку от коронавируса в Бишкеке в одном из 62 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На сегодняшний день желающие могут привиться вакциной "SinoPfarm" во всех перечисленных временных прививочных пунктах:
1. ЦСМ №4 (ул. Ибраимова, 181);
2. ЦСМ №4 (филиал ул. Токтогула 62);
3. ГСВ №35- ЦСМ №2 (с .Чон-Арык, ул. Семетей ,152);
4. Железнодорожная больница (ул. Крылова, 5);
5. ЦСМ №1 (ул. Ю.Фучика, 15);
6. ЦСМ №1 ГСВ №12 (ул. Кок-Кыяк, 42);
7. ЦСМ №1 ГСВ№9 (ул. Кубаныч, 1);
8. ЦСМ №1 ГСВ№ 8,10,11 (Кызыл-Аскер, ул. Сельсоветская, 6);
9. ЦСМ №2 (Рабочий городок);
10. ЦСМ №2 (ул. Ш. Руставели);
11. ЦСМ №2 (мкр-н Джал);
12. ЦСМ №7 (ул. Т.Молдо, 3);
13. ЦСМ №2 (ул.3-я Линия, 25);
14. ЦСМ №3 (ул.Логвиненко,30/1);
15. ЦСМ №3 (ул. Максат, 40);
16. ЦСМ №5 (ул. Кольбаева, 42);
17. ЦСМ №5 ГСВ №1 (ул. Полевая, 1);
18. ЦСМ №5 ГСВ №5 (мкр Тунгуч, д57);
19. ЦСМ №5 ГСВ № 6 (Учкун, ул. Аксы, 6);
20. ЦСМ №8 (5мкр.,16/1);
21. ЦСМ №6 (ул.Жукеева-Пудовкина,75);
22. ЦСМ №10 (ул.Свободная,9);
23. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Ак-Бата", ул 8/53);
24. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Келечек", ул. Келечек, 1/1);
25. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Дордой");
26. ЦСМ №10 ГСВ (ул. Наманганская,28);
27. ЦСМ №10 ГСВ (жилмассив "Ак-Босого",ул. профессора Зимы, 264);
28. ЦСМ №4 (проспект Чуй, 40);
29. ЦСМ №4 ГСВ №15(жилмассив "Кара-Жыгач", ул. Дордой 1);
30. ЦСМ №5 (ул. Курманжан-Датка,109А);
31. ЦСМ №5 ГСВ №19,20 ( жилмассив "Кок-Жар", мкр. Кок-Жар, д3);
32. ЦСМ №5 ГСВ № 21 (жилмассив "Эне-Сай", ул. 20);
33. Поликлиника студентов (ул.Рыскулова,8);
34. СРЦ (пр. Манаса 41);
35. ЦСМ №8 (6мкр.дом №1);
36. ЦСМ №2 (ул.Панфилова,4);
37. ЦСМ №9 (ул.Кривоносова,206б);
38. ЦСМ №9 ГСВ №27 (жилмассив "Ак-Орго", ул Ай, 19);
39. ЦСМ №9 ГСВ (жилмассив "Ак-Орго", ул. Ашар, 1);
40. ЦСМ №9 ГСВ №29 (жилмассив "Ак-Ордо", ул. Тунук,10а);
41. ЦСМ №9 ГСВ №28 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Ж. Баатыра, 123);
42. ЦСМ №19 ГСВ №30 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Шабдан, 23);
43. ЦСМ№4 (ул. Боконбаева, 61);
44. ЦСМ№7 (ул. Киевская, 154);
45. ЦСМ№1 (ул. Токтогула, 250);
46. ЦСМ№1 (жилмассив "Мурас-Ордо");
47. ЦСМ№1 (жилмассив "Жениш");
48. ЦСМ№1 (жилмассив "Калыс-Ордо");
49. ЦСМ№6 (ул. Тыныстанова, 1);
50. ЛОО (ул. Киевская, 110);
51. Кыргызско-турецкая больница ТИКА (ул. Фучика,15А);
52. Медцентр "Малыш" (ул. Ибраимова, 181);
53. Медцентр Асымбековой (мкр. Джал, Тыналиева, 18);
54. Медцентр "Кроха" (Ибраимова, 84/1);
55. Медцентр "Элкрит" (Ахунбаева, 107);
56. Медцентр "Семья", ул. Ибраимова, 42);
57. Поликлиника 312 (Исанова, 60);
58. Медцентр "Эдельвейс" (Асанбай, 8/2);
59. КРЗиВРТ (Юнусалиева, 300);
60. Медцентр "Цадмир" (ул. Московская, 225);
61. Медцентр "Авиценна" (ул. Орджоникидзе, 83);
62. Медцентр Веданта (ул. Фучика, 34);
В связи с каникулами прививочные пункты в 9 вузах временно закрыты.
Вакцины "AstraZeneca", "Спутник-Лайт" и "Moderna" в Кыргызстане закончились. На днях ожидается поступление вакцины "Pfizer".