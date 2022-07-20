В ресторане в китайской провинции обнаружили следы динозавров

В нескольких каменных ямах в ресторане в провинции Сычуань нашли следы двух зауроподов - самых больших животных, когда-либо ходивших по Земле. Динозавры, вероятно, имели длину тела около 8 метров.

Следы хорошо сохранились в том числе потому, что ранее на этом месте была птицеферма: грязь и песок с производства защищали окаменелости от эрозии и атмосферных воздействий. Их расчистили около года назад, когда открылся ресторан. Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его нетронутым, а не стал выравнивать цементом.

В Сычуани регулярно находят следы динозавров, но не до всех окаменелостей успевают добраться специалисты: часто у них есть не более 48 часов на работу с объектом, поскольку владельцы участков стремятся провести строительные работы.