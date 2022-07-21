На Иссык-Куле в результате ссоры дядя ножом ударил племянника. Мужчина, не приходя в сознание, скончался. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

19-июля в ОВД Джети-Огузского района поступило сообщение из Иссык-Кульской областной объединенной больницы. Медики рассказали, что примерно в 22 часа 20 минут к ним поступил 32-летний житель села Ан-Остон с проникающим ножевым ранением в области груди. Мужчина, не приходя в сознание, скончался.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районной милиции. По словам очевидцев, потерпевшего с ножевым ранением они обнаружили в селе и сразу повезли в больницу. Ранее его видели с дядей, который был нетрезв и о чем-то с ним спорил.

Сотрудниками ОУР ОВД Джети-Огузского района на следующий же день был задержан дядя погибшего. Это 45-летний житель Бишкека Т.А. На предварительном допросе он признал свою вину. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого было изъято орудие преступление – кухонный нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") УК. Ведутся следственные мероприятия. Задержанный водворен в ИВС до принятия судом меры пресечения.