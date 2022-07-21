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На конкурсе алтаистики "Медиа-Науруз"отметили работу проректора КРСУ

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- Светлана Лаптева
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Журналистская работа проректора КРСУ Леонида Сумарокова вошла в шорт-лист победителей Первого международного конкурса на лучшее освещение в СМИ научной деятельности вуза в сфере алтаистики и тюркологии "Медиа-Науруз". Такое решение приняло Международное экспертное жюри Конкурса, проведенного в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" Алтайского госуниверситета.

В шорт-лист победителей помимо статьи Сумарокова "Неоконченная лингвистическая симфония Евгения Поливанова", опубликованной на портале "Ритм Евразии", вошли работы:

– "Юбилей Жамбыла – общий праздник для тюркских народов", Казахский национальный университет им. Аль-Фараби;

– "Все началось с Чингисхана", Алтайский государственный университет;

– "Көлдөгү көмүскө шаар / Байыркынын издери / Город на дне Иссык-Куля", Национальная Телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики, канал "Маданият"

("Культура").

Награждение победителей состоится в рамках V Международного образовательного Форума "Алтай-Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики", который пройдет с 15-17 сентября 2022 года (Россия, Алтайский край, г. Белокуриха).


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URL: https://www.vb.kg/420693
Теги:
Кыргызстан, журналисты
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