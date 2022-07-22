Мужчина получил ножевое ранение за замечание, сделанное другому пассажиру

Мужчина в общественном транспорте с ножом накинулся на другого пассажира и нанес ему ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 июля в селе Аламудун мужчина с ножом напал на другого пассажира - О.А. Нападавшему не понравилось, что ему указали на его поведение. Человек, сделавший замечание, получил телесные повреждения и порезы груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК Кыргызской Республики. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Нападавший Ж.Ж. задержан и водворен в ИВС до рассмотрения меры пресечения.