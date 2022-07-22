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Мужчина получил ножевое ранение за замечание, сделанное другому пассажиру

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- Анастасия Карелина
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Мужчина в общественном транспорте с ножом накинулся на другого пассажира и нанес ему ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 июля в селе Аламудун мужчина с ножом напал на другого пассажира - О.А. Нападавшему не понравилось, что ему указали на его поведение. Человек, сделавший замечание, получил телесные повреждения и порезы груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК Кыргызской Республики. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Нападавший Ж.Ж. задержан и водворен в ИВС до рассмотрения меры пресечения.


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URL: https://www.vb.kg/420736
Теги:
ГУВД, хулиганство, Чуйская область
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