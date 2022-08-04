Калейдоскоп сезонных безобразий

Куда бежать от плавящей тело и душу жары? Естественно, к лазурным водам Иссык–Куля. Что сейчас и делают кыргызстанцы, казахстанцы, а также россияне, заполонившие пансионаты, отели, гостевые дома приозерья. В этом году разгар иссык–кульского сезона характеризуется туристическим авралом. И не только.

Дорожный квест с препятствиями

Автомобильная пробка этим летом стала вполне нормальным явлением для приозерья. Очевидцы каждый день пишут в социальных сетях о многокилометровых заторах в районе города Балыкчы - стоят и те, кто едет в сторону Иссык–Куля, и те, кто покидает побережье.

Причина пробки: строительство дороги Балыкчы - Чолпон–Ата - Корумду. Его должны были завершить еще в 2017–м, однако из–за коррупционного скандала проект застопорился. Его возобновление не очень удачно совпало с нынешним туристическим сезоном.

Как объясняют в госпредприятии "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций иначе нельзя. Только летом, в теплое время года, специалисты могут правильно провести шероховато–поверхностную обработку, которая улучшит сцепление колес авто с покрытием дороги, а также обеспечит его водонепроницаемость и износостойкость.

В ведомстве подчеркивают, что асфальтобетонные работы также проводятся только летом, потому–то строительный сезон каждый год и совпадает с туристическим.

- Основные слои асфальтового покрытия укладывают до конца лета, чтобы их не повредили осенние дожди. Начиная с середины мая и примерно до октября можно заливать бетон и укладывать асфальт, - говорят в "Кыргызавтожоле".

Если автомобильный затор близ Балыкчы объясняется дорожными работами, то мегапробки в туристической столице региона Чолпон–Ате можно связать только с колоссальным количеством машин. Местные дороги, а именно центральная городская улица, по которой и движутся все транспортные средства, совершенно не рассчитаны на такой интенсивный поток.

Не последнюю роль играет и тот факт, что в Кыргызстане в принципе достаточно низкая культура вождения - как в столице, так и в регионах. Так почему мы решили, что в приозерье не будет пробок, если на Иссык–Куль сегодня приехали все те, кто в Бишкеке игнорирует необходимость включения поворотников, "подрезает", не пропускает пешеходов и вообще не знает элементарных ПДД?

Дорогое удовольствие

Нынешний туристический сезон стал для некоторых отечественных чиновников откровением. Заместителя директора департамента туризма Кыял Кенжематову поразили "необоснованно завышенные цены" в Иссык–Кульской области.

- Я сама удивляюсь тому, что происходит. Так не должно быть. Мы говорим, что гостеприимный народ, но в последнее время сталкиваюсь с такими моментами, что люди сначала требуют деньги, а потом показывают свое гостеприимство. Безусловно, рост цен связан не только с тем, что Иссык–Куль - это курортная зона, но и с экономическим кризисом, который продолжается с 2019 года, - рассказала чиновница журналистам.

Она посетовала на то, что проезд на такси от Чолпон–Аты до Бостери сейчас стоит 500 сомов. Это, по мнению Кенжематовой очень дорого. Особенно, если учесть, что зарплаты большинства кыргызстанцев, которые приезжают на отдых, небольшие.

Цены на Иссык–Куле в этом году действительно немаленькие. Но, во–первых, это нормально для туристической зоны, а во–вторых, не стоит забывать о том, что сегодняшнюю стоимость товаров и услуг мы сравниваем с пандемийными годами, когда был спад.

Сегодня же владельцы отелей, гостиниц, пансионатов, кафе и все остальные предприниматели, занятые в этом бизнесе, реагируют на спрос, а он в этом году весьма ощутимый. По данным Пограничной службы, общее число граждан, прибывших из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной туристской организации, за шесть месяцев этого года составило 3 миллиона 823 тысячи 706 человек. Это в два с лишним раза больше туристов, чем за тот же период прошлого года.

Ясно, что не все эти 4 миллиона человек поехали на Иссык–Куль. Однако для того, чтобы считать успешным нынешний сезон, достаточно даже 1–1,5 миллиона туристов.

Пляжные битвы не прекращаются

Наверное, самым освещаемым событием июня в приозерье стала массовая драка в элитном пансионате "Радуга". Тогда задержали аж 18 человек. Учитывая общественный резонанс, который произвел этот бой, а также последовавшие профилактические усилия со стороны местных властей и правоохранителей, все мы надеялись, что с битвами на пляжах и в пансионатах покончено.

Но, как оказалось, ошибочно. 19 июля случился еще один такой инцидент, правда, в более скромных масштабах.

Местом действия на этот раз также стал элитный центр отдыха - "Каприз". Там подрались родственники из числа местных жителей: братья сначала "бодались" на словах, а затем перешли врукопашную. Администрация центра отдыха вызвала милицию, но до ее приезда служба безопасности конфликт уладила. Задерживать никого не стали, поскольку участники инцидента отказались писать заявление.

Надо отметить, что, когда видео этой драки распространилось с соцсетях, пользователи "логично" предположили, что конфликт произошел между местными и отдыхающими.

21 июля в одном из пансионатов села Бостери тоже приключилась неприятная история - не драка, но дебош с участием членов ОПГ. Криминальные элементы в половине шестого утра пришли в бар на территории дома отдыха, где, как показала свидетельница, стали браниться, рукоприкладствовать, угрожать ножом, а после, распив напитки, разбили посуду, имущество в баре и ушли в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык–Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Оперативники задержали трех бостеринцев, которые состоят на оперативном учете МВД КР как члены ОПГ. Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Иссык–Кульского района.

Водные процедуры - это опасно

Наслаждаться купанием в Иссык–Куле, кстати, тоже стало вовсе не безопасно.

Похоже, что отдыхающих совершенно не информируют о том, как правильно вести себя на Иссык–Куле - озеро ведь может быть очень коварным. Недавно стало известно, что по счастливому стечению обстоятельств были спасены четыре человека: мать с тремя малолетними детьми плавала на баллонах, и их течением унесло в открытое море. Местные жители вовремя заметили это и вернули туристов на берег. А ведь женщину должны были предупредить, что такой вид плавания ненадежен и надо быть осторожнее.

Другая опасность для любителей водных процедур исходит от иссык–кульского развлекательного флота. 15 июля в акватории пансионата "Голубой Иссык–Куль" в Чолпон–Ате моторная лодка проехалась по женщине - туристке из России, которая плавала в это время в озере.

Лодка покалечила женщину. Пострадавшую на берег вытаскивали на двух скутерах. Она получила рану от винта лодки, который перерубил ягодичную мышцу. Позже приехала скорая и забрала женщину в больницу. Думается, вряд ли ей снова захочется побывать на берегу нашей жемчужины, и едва ли она станет рекомендовать своим друзьям–знакомым тур на Иссык–Куль.

Еще один недавний инцидент на воде - пожар на теплоходе "Альбатрос". Никто не пострадал, однако снимки и видео происшедшего разлетелись по всему Интернету, что вряд ли можно считать хорошей рекламой. Ситуацию с моторными лодками, скутерами, теплоходами и прочими водными аттракционами в приозерье давно пора начать как–то регулировать на государственном уровне. Понятно, что для местных это способ заработать. Но почему моторные лодки с парашютами, скутеры плавают прямо среди людей?

Причем за чью–то гибель, за травмы, нанесенные туристам, за загрязнение озера не отвечает никто. Стоит ли надеяться на изменения, если за такие инциденты не наказывают ни владельцев центров отдыха, ни представителей местных властей или компетентных органов, таких, как МЧС, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора?

Вишенка на торте: отдыхаю как хочу

В нагрузку ко всем названным выше проблемам иссык–кульского сезона нужно добавить загрязнение Иссык–Куля. Мало того, что в озеро фактически идут сточные воды в отсутствие нормальных очистных, так еще и находятся уникумы, которые вносят свой посильный вклад в это грязное дело. Кто–то стирает паласы, кто–то моет голову, кто–то ныряет в озеро прямо с велосипедом.

При этом, оказалось, что весь этот беспредел - тренд, заданный сильными мира сего.

Недавно нардепа Балбака Тулобаева, кстати, уроженца Иссык–Куля, сняли на фоне сауны, расположенной прямо на пирсе.

Все бы ничего, но парилки и бани запретили и должны были все демонтировать еще в 2018 году, поскольку считается, что они наносят вред экологии озера.

В соцсетях парламентария осудили, а он в ответ заявил, что есть более важные проблемы, чем его купание в бане.

"Чем меня обсуждать, может, будем думать о проблемах народа. Я не за границей отдыхал, а на своем Иссык–Куле. На своей земле буду отдыхать как хочу", - добавил он.