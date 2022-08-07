В Нарыне отметили 120-летие Казыбека Мамбетемина уулу

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов 6 августа в Нарынской области принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 120-летию великого мыслителя и певца Казыбека Мамбетемина уулу. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Суйунбек Касмамбетов в своей речи отметил, что Нарын всегда славился своими выдающимися талантами.

"Нарын – это хранитель исконно кыргызского бытия и основ языка. Позвольте поздравить вас со 120-летним юбилеем выдающегося сына кыргызского народа, великого мыслителя и певца Казыбека Мамбетемина уулу. Мы смело можем назвать сегодняшний его юбилей мероприятием просвещения. Сегодняшняя памятная дата чествования светлого имени и облагораживания памяти Казыбека Мамбетемина уулу", - сказал он.

В рамках мероприятия была представлена постановка "Казыбек Казалчы" Нарынского областного академического музыкального театра имени М.Рыскулова, а также прошли выступления акынов.