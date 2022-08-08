В Нацбанке рассказали, насколько доллар ослаб к сому с начала года

С начала 2022 года официальный курс доллара к сому снизился на 2,13 процента - с 84,8 сома за единицу американской валюты до 82,9 сома. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

Он отметил, что сначала года регулятор провел пять интервенций по продаже доллара на сумму 283,3 миллиона долларов, а также семь интервенций по покупке долларов на сумму 190,74 миллиона долларов. Все операции проводились в безналичной форме.

Общий объем международных резервов Нацбанка составил на 5 августа 2022 года 2,6 миллиарда долларов.