Вопрос введения ограничения на вывоз валюты рассматривается в кабмине

Национальный банк не обладает полномочиями вводить ограничения на вывоз долларов физическими лицами. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

Он напомнил, что ранее регулятор запретил вывозить наличную иностранную валюту коммерческим банкам и другим небанковским финансовым учреждениям

"В части запрета на вывоз иностранной валюты [физлицами] Национальный банк не обладает соответствующими полномочиями и не имеет права вводить такие ограничения. Как вы знаете, в свое время правительство рассматривало и выносило на общественное обсуждение вопрос по отдельным ограничениям на вывоз иностранной валюты. В данный момент этот вопрос рассматривается кабинетом министров", - сказал Нурбек Жениш.