Когда комбанки могут брать комиссию за обналичку депозита - ответ Нацбанка

Коммерческие банки Кыргызстана имеют полное право снимать комиссию за обналичивание валюты с депозитов и счетов физических лиц только в случае, если они пополнены в безналичной форме. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, сообщил начальник управления банковского надзора Нацбанка Сейтек Чалбаев.

"В случае, если депозит пополнен наличными долларами, их можно обналичить без комиссии. Если он пополнен безналичными деньгами, то за это взимается комиссия по тарифу коммерческого банка", - пояснил он.

Комиссия в этом случае является оплатой за услугу банка за предоставление валюты.