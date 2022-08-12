Любите животных? Приходите на летнюю ярмарку в помощь фонду "Добрые руки"

13 и 14 августа в "Berlin Pub" пройдет летняя выставка-ярмарка в помощь фонду "Добрые руки".

Волонтеры фонда помощи бездомным животным привезут замечательных котят и щенков, а также взрослых животных. Каждый сможет выбрать себе пушистого друга и забрать его домой - подарить новую счастливую жизнь.

А еще на ярмарке можно будет приобрести немецкие хот-доги и пиво, талисманы и обереги с бусинами, изделия из натурального янтаря, авторские украшения, необычные свечи, сумки, бантики, заколки, ободки ручной работы, эксклюзивную посуду из дерева. Часть вырученных средств будет передана фонду "Добрые руки". Администрация "Berlin Pub" также переведет на счет фонда 5% от суммы вашего чека. Для этого нужно лишь назвать кодовую фразу #помощь хвостикам!

На территории Berlin pub будет установлена урна для сбора средств в помощь подопечным фонда.

Всех неравнодушных в субботу и воскресенье, 13 и 14 августа, с 13 часов до 21 часа ждут по адресу: 8 микрорайон, 4/1а. Телефон: 0(501)984-118.