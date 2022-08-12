Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 86.19 - 87.19

Любите животных? Приходите на летнюю ярмарку в помощь фонду "Добрые руки"

46  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 и 14 августа в "Berlin Pub" пройдет летняя выставка-ярмарка в помощь фонду "Добрые руки".

Волонтеры фонда помощи бездомным животным привезут замечательных котят и щенков, а также взрослых животных. Каждый сможет выбрать себе пушистого друга и забрать его домой - подарить новую счастливую жизнь.

А еще на ярмарке можно будет приобрести немецкие хот-доги и пиво, талисманы и обереги с бусинами, изделия из натурального янтаря, авторские украшения, необычные свечи, сумки, бантики, заколки, ободки ручной работы, эксклюзивную посуду из дерева. Часть вырученных средств будет передана фонду "Добрые руки". Администрация "Berlin Pub" также переведет на счет фонда 5% от суммы вашего чека. Для этого нужно лишь назвать кодовую фразу #помощь хвостикам!

На территории Berlin pub будет установлена урна для сбора средств в помощь подопечным фонда.

Всех неравнодушных в субботу и воскресенье, 13 и 14 августа, с 13 часов до 21 часа ждут по адресу: 8 микрорайон, 4/1а. Телефон: 0(501)984-118.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421409
Теги:
благотворительность, выставка, кошки, собаки, ярмарка, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  