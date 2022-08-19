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Член ОПГ задержан за хранение наркотиков

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- Асия Канаева
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Житель Чолпон-Аты задержан за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В СБНОН ОВД Иссык-Кульского района поступила информация о том, что один из жителей районного центра незаконно хранит наркотические вещества. Она была зарегистрирована в ЕРП районной милиции, было возбуждено уголовное дело по статье 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

В рамках возбужденного уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия. Оперативниками СБНОН ОВД Иссык-Кульского района установлена личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Чолпон-Аты А.А., который состоит в оперативном учете МВД КР как член ОПГ.

При санкционированном обыске у данного лица обнаружено и изъято вещество в полиэтиленовом пакете со специфическим запахом дикорастущей конопли. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем. Его вес составил - 15 граммов.

В настоящее время по данному факту в рамках возбужденного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/421619
Теги:
задержание, наркотики, ОПГ
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