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В Узбекистане пресекли вывоз в Кыргызстан свыше 2 миллионов долларов

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Оперативники cлужбы государственной безопасности Узбекистана провели операцию по пресечению деятельности незаконной группировки, занимающейся вывозом иностранной валюты из Узбекистана в зарубежные страны через Кыргызстан, сообщают местные СМИ.

На первом этапе операции силовики остановили автомобиль "Ласетти", двигавшийся в сторону узбекско-кыргызской границы, в котором находились братья – жители Касансайского района Наманганской области 1985 и 1992 года рождения.

При обыске салона автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет. В нем находилось 205,6 тысячи долларов, а еще в двух синтетических мешках – 836,3 тысячи долларов и 800 тысяч долларов. В общей сложности у контрабандистов было изъято 1,8 миллиона долларов.

После этого оперативная работа была продолжена в целях выявления лиц, поставляющих валютные ценности. Так, сотрудники СГБ задержали 33-летнего узбекистанца, занимавшегося предпринимательской деятельностью в Касансайском районе. В салоне его автомобиля "Малибу" был произведен обыск, в результате чего обнаружено 167,1 тысяча долларов.

Всего в результате оперативных действий силовикам удалось предотвратить незаконный вывоз из Узбекистана в общей сложности 2 009 000 долларов.


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URL: https://www.vb.kg/421774
Теги:
валюта, Узбекистан
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