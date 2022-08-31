Объявления в общественном транспорте Джалал-Абада не менялись с 1989 года. Об этом на своей странице в соцсетях написал местный журналист Жалил Сапаров.

"23 сентября чиновники и депутаты будут отмечать День государственного языка. В этот день будет произнесена волнующая риторика и торжественные слова. Все это будет сниматься на фото и видео и транслироваться по интернету и телевидению. Замечательно! Однако в наших джалал-абадских маршрутных автобусах надписи по-прежнему остаются на русском языке. Такая ситуация с 1989 года остается, к сожалению", - написал журналист.