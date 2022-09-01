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Больше всего цены за полгода выросли в Нарынской области

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- Александра Василькова
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В I полугодии 2022 года по сравнению с декабрем предыдущего года в целом по республике наблюдалось повышение потребительских цен на 9,1 процента. Об этом говорится в ежеквартальной публикации Национального статистического комитета.

По данным ведомства, в аналогичном периоде 2021 года рост составил 7,3 процента.

С начала текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) повышение потребительских цен и тарифов зафиксировано по всей республике.

Наибольший их прирост - 12,4 процента - зафиксирован в Нарынской области. В этом регионе на 24,2 процента возросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия, а также пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 15,5 процента.

Повышение цен на непродовольственные товары - на 6,5 процента - отмечено в городе Бишкеке, тарифов на услуги - в Иссык-Кульской области – на 8 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/422022
Теги:
Нарынская область, цены, Кыргызстан, цены на продукты питания
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