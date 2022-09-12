В столице отремонтировали улицу Товарную

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что по линии муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" отремонтирован отрезок улицы Товарной от Гатчинской до Шиш Тюбе.

Также проводится карточный ремонт на участках дорог, где асфальтовое покрытие приобрело волнообразность. В процессе ремонт на пересечении проспекта Айтматова и улицы Масалиева. Проведены работы по снятию испорченного слоя асфальтового покрытия специальной техникой.

В связи с ремонтными работами в мэрии просят автолюбителей быть внимательными на данном участке дороги.