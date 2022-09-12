Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

В столице отремонтировали улицу Товарную

40  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что по линии муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" отремонтирован отрезок улицы Товарной от Гатчинской до Шиш Тюбе.

Также проводится карточный ремонт на участках дорог, где асфальтовое покрытие приобрело волнообразность. В процессе ремонт на пересечении проспекта Айтматова и улицы Масалиева. Проведены работы по снятию испорченного слоя асфальтового покрытия специальной техникой.

В связи с ремонтными работами в мэрии просят автолюбителей быть внимательными на данном участке дороги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422371
Теги:
дороги, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  