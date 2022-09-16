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Конфликт на границе. Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП, минометы

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- Александра Василькова
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 09:30 16 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

На КПП "Кызыл-Бель- автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

Во встрече примут участие пограничные представители сторон.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что перестрелка продолжается по всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенской области.

Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.

Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, продолжает вести бои.

Пограничники Кыргызстана в ответ на вооруженную агрессию таджикской стороны принимают адекватные меры, используют всю имеющуюся технику и вооружение для принуждения противника к прекращению огня.


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URL: https://www.vb.kg/422567
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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