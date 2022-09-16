Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 16 сентября провели переговоры по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

МИД КР сообщает, что кыргызская сторона вновь отметила необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Министр Кулубаев находится на постоянной связи с министром Мухриддином по урегулированию ситуации в районе границ.