Атаки на Кыргызстан – результат внутренних политпротиворечий в РТ

Очередное вероломное нападение Таджикистана на Кыргызстан во многом связано с внутриполитическими противоречиями у соседей. Атакуя наши границы, Эмомали Рахмон пытается упростить процесс транзита власти своему старшему сыну.

Таджикистан, переживший гражданскую войну, сохранение стабильности в своей стране видит не в расширении институтов демократии, а в укреплении централизованного управления. При этом сейчас в госорганах Согдийской области РТ активно муссируется информация о дальнейшем развитии политических изменений в РТ по туркменскому сценарию транзита власти. В то время как в таджикском обществе наметился раскол. В республике существуют две крупные политические группы: сторонники мэра города Душанбе - спикера верхней палаты парламента Таджикистана Рустама Эмомали (старший сын действующего главы Таджикистана), а также сторонники руководителя исполнительного аппарата президента РТ Озоды Рахмон (старшая дочь президента РТ).

Первая группа - кадры председателя Согдийской области Радджаббоя Ахмадзоды. В нее входят председатель Ганчинского района Ашурали Джалилзода, глава Спитаменского района Темур Нумонзода, мэр города Худжанда Дилшод Абдуллоев, главы городов Шахристан и Гулистон Махмад Азизов и Мавсуна Муина, назначенные на должности по рекомендации главы области.

Согласно Конституции, глава Согдийской области является заместителем спикера верхней палаты парламента РТ. Поэтому после парламентских выборов 2020 года Радджаббой Ахмадзода стал заместителем Рустама Эмомали.

В случае назначения президентских выборов в РТ Ахмадзода и его команда поддержат кандидатуру старшего сына президента РТ, поскольку отдельные представители интеллигенции Согдийской области надеются, что Ахмадзода в будущем станет премьер-министром или, как минимум, мэром Душанбе. К тому же глава Согдийской области неоднократно, проявляя свои управленческие способности перед президентом РТ, вошел в круг его доверенных лиц.

Вторая группа - кадры премьер-министра РТ Кохира Расулзоды. В нее входят глава Б.Гафуровского района Вализода Зариф (является дальним родственником Расулзоды), председатель Исфаринского района Бахобиддин Баходурзода, аким Дж.Расуловского района Кудратзода Тохир и недавно назначенный председатель Канибадамского района. При этом Расулзода поддерживает тесные отношения с дочерью президента РТ Озодой Рахмон.

Рахмон считается потенциальным претендентом на власть, однако вряд ли пойдет кандидатом на выборы, поскольку маловероятно, чтобы в такой стране, как Таджикистан, высший государственный пост заняла женщина.

Впрочем, существует еще одна группа, не поддерживающая никого из детей Эмомали Рахмона. Это нейтральные люди, имеющие родственные связи среди окружения президента РТ, представители узбекской диаспоры.

Надо отметить, что в Таджикистане традиционна риторика об отсутствии альтернативы действующей власти. Причем небезосновательная - за 28 лет правления Эмомали Рахмон добился того, чтобы на политическом поле страны у него не было конкурентов: часть из них выдавили из страны, часть посадили в тюрьмы.

Тем не менее в Таджикистане сегодня существует политическая фигура из числа бывших высокопоставленных чиновников, имеющая значительный электорат среди населения Хатлонской области, в т.ч. кулябского клана. Это экс-мэр города Душанбе и экс-спикер верхней палаты парламента РТ Махмадеаид Убайдуллаев.

Он опасен для действующего президента РТ и его планов передать власть своим детям, поскольку продолжает пользоваться высоким авторитетом и уважением среди депутатов и политиков РТ, несмотря на то, что в настоящее время не занимает какую-либо государственную должность.

Из-за способности Убайдулаева влиять на общественно-политическую обстановку спецслужбы Таджикистана постоянно держат его под наблюдением. При этом всех соратников и близких друзей экс-мэра Душанбе, занимавших высокие должности в правительстве, министерствах и ведомствах РТ, заблаговременно сняли с должностей, отдельных из них привлекли к уголовной ответственности.

Подготовка к транзиту власти в Таджикистане уже идет. В то время, как Рустам Эмомали формирует дееспособную команду в центральных и региональных властях, его отец проводит тотальную зачистку возможных конкурентов сына в регионах. Именно поэтому в мае этого года таджикские силовики провели антитеррористическую операцию в Горном Бадахшане, на востоке страны. Там были ликвидированы остатки неформальных лидеров и представителей ОТО в автономии.

Обострение конфликта на границе с Кыргызстаном вполне вписывается в сценарий подготовки благоприятной почвы для передачи Эмомали Рахмоном власти Рустаму Эмомали. При любом раскладе он сможет решить задачу усиления позиций политической группы, поддерживающей его сына. Неудачи в этом конфликте он сможет списать на менее лояльных режиму представителей силовых ведомств и провести там чистку, а успешные атаки на КР пойдут на счет сторонников Рустама Эмомали, тем самым повышая общий рейтинг команды будущего президента РТ.