Карамушкина пригрозила блокировать нерусскоговорящих пользователей соцсети

Экс-депутат Ирина Карамушкина заявила, что будет блокировать всех нерусскоговорящих пользователей фейсбука. Об этом она написала в комментарии под постом правозащитницы Азизы Абдирасуловой.

"Орусча на моей странице! Или я блокирую раз не понимаем друг друга", - написала она.

При этом, правозащитница сделала замечание экс-депутату.

"Простите, в моей стране кыргызский не запрещен. Если вы уважаемая Ирина Юрьевна не позволили себе изучить кыргызский язык, есть гугл переводчик. Он представит вам бесплатные услуги", - заявила Абдирасулова.

Другая пользовательница интернета Чолпон Омуркунова напомнила Карамушкиной, что в Кыргызстане нет крепостного права.

"Это не правильно, что вы грозите заблокировать за государственный язык", - написала она.