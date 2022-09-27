В Турции уже четыре дня рассказывается эпос "Манас". Об этом СМИ сообщил директор Кыргызского национального театра "Манас" Азиз Биймырза уулу.

"Эпос Манас рассказывают день и ночь в течение 113 часов. Мероприятие проходит хорошо. Комиссия состоит из восьми человек. Они отмечают недочеты. Был момент, когда утром что-то пошло не так. Бывают ситуации, когда люди чувствуют усталость и сонливость. Но сейчас ситуация хорошая", - сказал Биймырза уулу.

Отметим, 21 сентября текущего года в турецком городе Бурсе началась "Неделя Манаса". В ней принимают участие 14 сказителей из Кыргызстана, Казахстана и Турции.

"Неделя Манаса" завершится 28 сентября. Мероприятие было организовано по инициативе местного правительства, организации ТЮРКСОЙ и Посольства Кыргызстана в Турции.

Напомним, что в 2022 году город Бурса объявлен "Культурным центром тюркского мира".