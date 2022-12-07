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Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до брака

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Парламент Индонезии утвердил новый уголовный кодекс, который запрещает заниматься сексом вне брака и предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Решение принято вопреки опасениям, что такие законы могут отпугнуть туристов и нанести ущерб иностранным инвестициям, пишет Reuters.

Новый кодекс будет применяться как к индонезийцам, так и к иностранцам. Он также запрещает сожительство парам, не состоящим в браке. В настоящее время в стране также запрещены измены.

Кроме того, уголовное наказание вводится за критику власти и оскорбление президента, а также за организацию митингов без уведомления, пишет CNN Indonesia. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штраф в 200 миллионов индонезийских рупий (около 800 тысяч рублей).

Чтобы закон окончательно приняли, его должен подписать президент Джоко Видодо.

Заместитель главы управления индустрии туризма Индонезии Маулана Юсран выступил с критикой нового кодекса, отметив, что он контрпродуктивен, особенно в условиях, когда экономика и туризм начинают восстанавливаться после пандемии.

Но глава ответственной за пересмотр кодекса парламентской комиссии Бамбанг Вурианто считает, что закон в любом случае стоит пересмотреть, так как он был принят после провозглашения независимости Индонезии от Нидерландов в 1949 году и сохраняет "голландское наследие".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425136
Теги:
Индонезия, Уголовный кодекс, секс
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