Западная политика двойных стандартов как нельзя ярче проявилась в ситуации с Украиной. Там Верховный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Примечательно, что ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным вывод "Украинского института национальной памяти". Институт как раз утверждал, что символика СС "Галичина" не принадлежит к нацистской. Теперь Верховный суд Украины отменил решение киевского суда, согласившись с "Украинским институтом национальной памяти".

Для справки: Дивизия СС "Галичина" в 1943-1945 годах входила в состав войск "Ваффен-СС" нацистской Германии и была укомплектована добровольцами, преимущественно украинцами с Галичины, откуда и пошло название. Они были причастны к карательным операциям и массовым убийствам мирных жителей.

На это событие мировое сообщество не обратило практически никакого внимания. Как и на зверский расстрел украинскими военными российских военнопленных. Два этих момента неразрывно связаны, т.к., по факту, на Украине теперь нацизм "отменен", ну, или, другими словами, легализован. Уже официально. И расстрел "каких-то российских военных" очень даже укладывается в политику г-на Зеленского. Никак не отреагировали на преступления украинских военных и в Кыргызстане, где так рьяно защищают "права, свободы и справедливость"

При этом уже даже в американских СМИ журналисты, аналитики, политики и общественные деятели все чаще говорят о том, что именно украинский геноцид против жителей Донбасса послужил российско-украинскому конфликту. Говорят и о том, что его, этот конфликт, еще давно нужно было завершить, заставив Зеленского сесть за стол переговоров на условиях, которые устроят все стороны, в том числе и жителей новых российских регионов. Все это время Россия регулярно демонстрирует открытость к переговорам, однако украинская сторона, вынудив Россию изначально защищать свои интересы крайними методами. Более того, в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией.

И, очевидно, что ни Зеленский, ни США не заинтересованы в прекращении военных действий, даже ценой жизни мирных граждан – американская военная промышленность буквально купается в оборонных заказах – не только для Украины, но теперь и для стран ЕС, которые, опять же по указке США передали практически все свои военно-оборонные запасы Украине, и теперь остались без ничего.

Собственно говоря, США и есть главный выгодоприобретатель российско-украинского конфликта. Что, впрочем, было понятно еще в 2014 году. Зеленский, который продолжает и продолжает требовать финансовой и военной поддержки от Запада (более 35 миллиардов (!) долларов он потребовал на поддержку госаппарата).

При всем при этом Россия соблюдает все международные конвенции и нормы в рамках СВО на Украине, даже сталкиваясь с бесчеловечными акциями украинцев. Украинские же военные нарушают и Женевские конвенции, и нормы морали, снимая все это с гордостью на видео. Неважно, в конечном итоге, какую картинку создает Киев, потому что правда всегда пробивает себе дорогу, как это и видно по видео со зверским расстрелом российских безоружных военнопленных украинскими нацистами.

Газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении. По словам медицинского советника организации "Врачи за права человека" доктора Рохини Хаара, которые приводит газета, украинские военные, судя по всему, стреляли в безоружных и не предприняли действий, чтобы помочь им. Он уточнил, что убийство сложившего оружие военного считается нарушением правил ведения войны.

Миссия ООН задокументировала сообщения о пытках пленных россиян на Украине, об этом в ноябре 2022 года сообщила глава миссии Матильда Богнер по видеосвязи из Киева. Военнопленные сообщили, что их "били по лицу и телу руками и ногами" непосредственно после пленения и во время допросов. Зафиксированы случаи применения электрошока. "Многие пленные рассказывали о плохих и часто унижающих достоинство условиях во время их перемещения в транзитные лагеря и места содержания. Их сажали в грузовики и минивэны, часто голыми, со связанными за спиной руками", – констатировала глава миссии ООН. В колонии в Днепропетровской области и в "нескольких досудебных учреждениях" пленные подвергались так называемым "избиениям в качестве приветствия".

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Россия отреагировала на видео с расстрелом пленных в Макеевке – обратилась в международные организации с требованием осудить действия Украины. Украине пришлось признать факт расстрела, но осудили в Киеве только российских военных, которые, по мнению украинских властей, сдавались в плен не по правилам, а "вероломно".

Кстати, показателен один из роликов, который появился в сети ТикТок. Там украинский военный, попавший в плен, рассказывал, как с первых же минут просил его пристрелить. На недоуменные вопросы россиян он признался, что в СВУ их "натравливают", что если они попадут в российский плен, то их будут пытать, а родным буквально отправлять части тела. Вот такое вот "поднятие духа" в рядах украинских солдат.

Но факт в том, что пленные военнослужащие Украины содержатся в РФ в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного права. В марте 2022 года по вопросам содержания военнопленных российской стороной было организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста.

Более того, часть украинских военнослужащих, попавших в плен, отказывается участвовать в обменах пленными и не хочет возвращаться в свою страну. Они приняли решение остаться на территории, подконтрольной РФ, "из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой". Военнослужащий ВСУ Александр Жижин рассказывает, что не планирует возвращаться на Украину. "Я не вижу будущее этой страны. После того, что я узнал, что происходило… Как государство и офицеры поступали с людьми. Я не вижу будущего в этой стране. С таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями она не может долго существовать", – пояснил он.

Кыргызстан по понятным причинам придерживаемся максимально возможного нейтралитета, и Россия относится с пониманием к этому. Но чем больше вскрывается фактов про украинский режим, тем больше возникает вопросов к тем, кто среди кыргызстанцев, в том числе приближенных к президентскому окружению, поддерживает Украину.

Так, в конце апреля 2022 года об одном из траншей для ВСУ у себя в соцсетях сообщал один из самых известных активистов неформального объединения в Facebook (Instagram и Facebook (Metа) запрещены в РФ за экстремизм) "Кыргызстан против Таможенного союза", экономист Марат Мусуралиев. Он заявлял, что в окопы украинцам также отправятся сухофрукты и другие полезные продукты. Выступают в поддержку политики Зеленского и многие медиа-персоны Кыргызстана и гражданские "активисты", получающие гранты и финансирование от западных фондов и организаций.

Но Кыргызстану, совершенно однозначно, все же придется сделать открытый выбор в пользу какого-то крупного международного партнера. При этом выборе нам необходимо взвешивать не только сиюминутные экономические выгоды, которые, кстати, простой народ видит только на картинке в СМИ, но и конкретные поступки по отношению к нам. И кроме России, всегда нас поддерживавшей, никто на ум не приходит.

В начале сентября экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, "тем меньше придется убивать нашим детям". А сегодня мы можем наблюдать, как украинцы по всему миру ходят в майках с его цитатой.

Интересно, как к этому относятся сами украинцы? Ведь в августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором отметила, что украинские военные размещают боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах, превращая их в военные цели. Своими действиями они подвергают опасности жизни мирных жителей, чем нарушают международное гуманитарное право и законы ведения войны, заключили правозащитники.

Справка: за время СВО на территорию Украины и Донбасса было доставлено более 152 тысяч тонн гуманитарных грузов на автомобильных колоннах МЧС России. С февраля 2022 года в Россию прибыли почти 4,8 млн беженцев с территории Украины и Донбасса. Россия уже выплатила беженцам 11,1 млрд рублей. Медпомощь в стране получили 93 тыс. беженцев, в том числе 31 тыс. детей.